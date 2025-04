Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να καταργήσει τις τεχνητές χρωστικές στα τρόφιμα μέχρι το τέλος του 2026

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις προθέσεις της για την κατάργηση των συνθετικών χρωστικών ουσιών από τα τρόφιμα στις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας μια σπάνια στιγμή διακομματικής σύγκλισης σε ένα κατά τα άλλα έντονα διχασμένο πολιτικό κλίμα. Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει δεσμευτεί να αναθεωρήσει το σύστημα τροφίμων της Αμερικής υπό τη σημαία της ατζέντας του “Make America Healthy Again” (MAHA), και σε αυτό το πλαίσιο θα καταργήσει σταδιακά τις οκτώ εγκεκριμένες τεχνητές χρωστικές ουσίες τροφίμων μέχρι το τέλος του 2026.

Η αρχή έγινε με την απαγόρευση της κόκκινης χρωστικής 3 από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, και η τωρινή κυβέρνηση επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα και καλεί επίσης τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας να διεξάγουν ολοκληρωμένη έρευνα για το πώς τα πρόσθετα επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών. “Τα τελευταία 50 χρόνια, τα παιδιά ζουν όλο και περισσότερο σε μια τοξική σούπα συνθετικών χημικών ουσιών”, δήλωσε ο επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων Μάρτι Μάκαρι σε συνέντευξη Τύπου, περιστοιχισμένος από νεαρές οικογένειες και υποστηρικτές του MAHA.

Επικαλέστηκε μελέτες που συνδέουν τις συνθετικές χρωστικές ουσίες με καταστάσεις όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD), ο διαβήτης, ο καρκίνος, η διαταραχή του γονιδιώματος, γαστρεντερικά προβλήματα και άλλα

Ο Κένεντι Τζούνιορ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε το ζήτημα των χρωστικών και των πρόσθετων ουσιών γενικότερα “υπαρξιακή” απειλή.

«Όταν ο θείος μου ήταν πρόεδρος τη δεκαετία του 1960, είχαμε τους πιο υγιείς ανθρώπους στον κόσμο», είπε.

Από τις οκτώ συνθετικές χρωστικές που προέρχονται από το πετρέλαιο, το Κίτρινο 5, το Κίτρινο 6 και το Κόκκινο 40 καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος αυτών που χρησιμοποιούνται, δήλωσε στο AFP ο Πίτερ Λούρι, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του μη κερδοσκοπικού Center for Science in the Public Interest. Βρίσκονται σε μια σειρά προϊόντων, από ποτά και καραμέλες μέχρι δημητριακά, σάλτσες και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, ο FDA θα ανακαλέσει την άδεια για δύο από τις οκτώ χρωστικές ουσίες, ενώ θα βασιστεί στη βιομηχανία τροφίμων να εξαλείψει εθελοντικά τις άλλες έξι, για τις οποίες ο Κένεντι δήλωσε ότι ήταν δεκτικοί στις συζητήσεις. “Καμία από αυτές δεν μεταφέρει κάτι με διατροφική σημασία, και αυτό για το οποίο πραγματικά υπάρχουν είναι για να παραπλανήσουν – να κάνουν τα τρόφιμα να φαίνονται κάπως πιο κόκκινα, κάπως πιο μπλε, κάπως πιο φρουτώδη ή πιο ελκυστικά από ό,τι είναι”, δήλωσε ο Λούρι. “Και ο σκοπός όλων αυτών είναι να ανεβάσουν τις πωλήσεις. Δεν είναι κάτι που ωφελεί το αμερικανικό κοινό”.

Τον Μάρτιο, η ρεπουμπλικανική Δυτική Βιρτζίνια θέσπισε ευρεία απαγόρευση των συνθετικών χρωστικών ουσιών, μετά την απόφαση της Καλιφόρνιας να τις περιορίσει στα δημόσια σχολεία το 2024. Ενώ η κόκκινη χρωστική ουσία 3 είχε προηγουμένως τεθεί ως στόχος για σταδιακή κατάργηση στα τρόφιμα και τα φάρμακα έως το 2027 και το 2028, λόγω ανησυχιών για τον καρκίνο, οι υπόλοιπες χρωστικές έχουν συνδεθεί με προβλήματα συμπεριφοράς, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής στα παιδιά. Στην Ευρώπη, οι χρωστικές αυτές δεν έχουν απαγορευτεί εντελώς – αλλά η απαίτηση να φέρουν προειδοποιητικές ετικέτες έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες να στραφούν σε φυσικές εναλλακτικές λύσεις.

Η στάση του Κένεντι τον φέρνει σε σπάνια ευθυγράμμιση με την επικρατούσα επιστημονική συναίνεση – μια μετατόπιση από το αμφιλεγόμενο παρελθόν του που περιλαμβάνει την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια, την υποβάθμιση του χειρότερου ξέσπασματος ιλαράς στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια και την πρότασή του να επιτραπεί στη γρίπη των πτηνών να εξαπλωθεί φυσιολογικά μεταξύ των πουλερικών.

Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις από τη βιομηχανία τροφίμων μπορεί να υπάρξουν. Οι κατασκευαστές αντιστέκονται εδώ και καιρό στους αυστηρότερους κανονισμούς, αν και ο Κένεντι επέμεινε ότι είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν. “Θέλουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, θέλουν να ξέρουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν, και θα τους το δώσουμε αυτό”, είπε. Ο Λούρι παρέμεινε επιφυλακτικός. “Το μόνο που ξέρω είναι ότι η βιομηχανία δεν ήταν εκεί πάνω στο βήμα”, είπε. “Αν ήταν τόσο ξεκάθαρα σύμφωνοι, πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί δεν ήταν εκεί”.

