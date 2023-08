HΠΑ: «Στημένη η δίωξη» – Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ στις εις βάρος του κατηγορίες από την Πολιτεία της Τζόρτζια

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε σήμερα το «στημένο» κατηγορητήριο, μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στην πολιτεία Τζόρτζια.

«Εμένα μου φαίνεται στημένο», ήταν η αντίδραση του κ. Τραμπ, που διεξάγει εκστρατεία στο πλαίσιο της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, σε μήνυμα που ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσωπικό του δημιούργημα. «Γιατί δεν μου απήγγειλαν κατηγορίες πριν από δυόμισι χρόνια; Διότι ήθελαν να το κάνουν εν μέσω της πολιτικής μου εκστρατείας. Κυνήγι μαγισσών!», πρόσθεσε.

