Οι αντιδράσεις στο «ιστορικό» διάγγελμα Μπάιντεν – Γρίφος η στάση Ομπάμα

Στον απόηχο του διαγγέλματος Μπάιντεν, με μήνυμα « η σκυτάλη στη νέα γενιά», ο 78χρονος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να σχολιάσει στην πλατφόρμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο πρόεδρος «ήταν ελάχιστα κατανοητός και πολύ κακός», και συνέχισε την επίθεση στην Κάμαλα Χάρις.

«Για τρεισήμισι χρόνια, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ήταν η υπερφιλελεύθερη κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε καταστροφή Μπάιντεν», είπε και συμπλήρωσε: «Είναι μια ριζοσπαστική αριστερή τρελή που θα καταστρέψει τη χώρα μας αν της δοθεί ποτέ η ευκαιρία να αναλάβει καθήκοντα».

Στο μεταξύ ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δεν έχει υποστηρίξει την προεδρική υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις επειδή πιστεύει ότι δεν μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

«Ιδιωτικά ο Ομπάμα έχει υποστηρίξει πλήρως την υποψηφιότητα της Χάρις και σχεδιάζει να την υποστηρίξει σύντομα και δημόσια», μετέδωσε πάντως το NBC, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος συναντήθηκε με την Κάμαλα Χάρις την περασμένη Κυριακή, δηλώνοντάς της ότι «έκανε καλή αρχή».

Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος Τύπου Καρίν Ζαν-Πιερ τόνιζε ότι η αποχώρηση του Μπάιντεν «δεν αφορούσε την υγεία του», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης, ο Μπάιντεν μίλησε για 11 λεπτά από το Οβάλ Γραφείο, με τη σύζυγό του, Τζιλ, τον γιο του, Χάντερ, και την κόρη του, Άσλεϊ στο κάδρο.

Ο 81χρονος είπε ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του και ενέκρινε την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις για να ενώσει τους συμπολίτες τους Δημοκρατικούς και τη χώρα.

For the next six months, I’ll be focused on my job as your president.



Here’s what lies ahead. pic.twitter.com/hM06nZtV8V