Γκουτέρες για Μέση Ανατολή: «Φτάνει η κλιμάκωση, ώρα να σταματήσει»

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες απαίτησε από το Ιράν και το Ισραήλ να επιλέξουν την αποκλιμάκωση και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, εν μέσω συνεχιζόμενων ανταλλαγών αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων των δυο χωρών.

«Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ιρανικά πυραυλικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ. Φτάνει η κλιμάκωση, είναι ώρα να σταματήσει. Πρέπει να επικρατήσουν η ειρήνη και η διπλωματία», ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες μέσω X.

Israeli bombardment of Iranian nuclear sites.



Iranian missile strikes in Tel Aviv.



Enough escalation.



Time to stop.



Peace and diplomacy must prevail.