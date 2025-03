Γκάμπια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες λόγω έκρηξης σε ναύσταθμο

Ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γκάμπιας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη δεξαμενής καυσίμων κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού σε ναύσταθμο της Μπάντζουλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της αφρικανικής χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, την ώρα που βυτιοφόρο της εταιρείας Jah Oil εκτελούσε τον μηνιαίο ανεφοδιασμό καυσίμων στον ναύσταθμο, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού βρήκε τον θάνατο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται πως τραυματίστηκαν επίσης ο οδηγός του βυτιοφόρου και ένας υπάλληλος της Jah Oil.

Defense Minister Visits Victims as Video Emerges of Deadly Naval Base Explosion in Banjul!

In the wake of the catastrophic fuel tanker explosion at the Gambia Naval Base in Banjul that claimed two lives, Minister of Defense Shering Modou Njie visited the surviving victims on… pic.twitter.com/m4C48UoYeJ