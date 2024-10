Γιαχία Σινουάρ: Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς από τυχαίο πλήγμα – Επιβεβαιώνουν ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ και οι IDF

Σε μήνυμα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ επιβεβαίωσε ότι ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε. «Ο κατά συρροή δολοφόνος Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σφαγή και τις θηριωδίες της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε σήμερα από Ισραηλινούς στρατιώτες», ανακοίνωσε ο Κατς. Ο Σινουάρ, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου στη Ράφα της Γάζας. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται διάγγελμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Και ο Ισραηλινός Στρατός με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς.

Τα οδοντιατρικά αρχεία βοήθησαν το Ισραήλ να ταυτοποιήσει τη σορό του δολοφονημένου ηγέτη της Χαμάς, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

Η οδοντιατρική επιβεβαίωση μπόρεσε να διεξαχθεί σχετικά γρήγορα, δήλωσε ο αξιωματούχος. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει τα βιομετρικά στοιχεία του Σινουλαρ καθώς πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες σε ισραηλινή φυλακή για φόνο.

BREAKING:



Israel officially announces it has killed the Hamas leader Yahya Sinwar pic.twitter.com/yLr7SRUpoT