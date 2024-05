Γάζα: Η Χαμάς αποδέχτηκε το σχέδιο για εκεχειρία – «Το εξετάζουμε» λέει εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου ότι αποδέχεται την πρότασή τους για εκεχειρία στη Γάζα. Η απόφαση αυτή έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους πανηγυρίζοντας στη Ράφα. Αξιωματούχος της Χαμάς λέει ότι «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ισραήλ».

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι «εξετάζουμε σοβαρά κάθε απάντηση και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και την επιστροφή των ομήρων». Παράλληλα, είπε πως εξακολουθούν να επιχειρούν στη Γάζα και «θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως δεν έχει συμφωνηθεί εκεχειρία στη Γάζα, μετά τη δήλωση της Χαμάς. Ο αξιωματούχος είπε πως η πρόταση την οποία αποδέχθηκε η Χαμάς ήταν μια «πιο ήπια» εκδοχή μιας αιγυπτιακής πρότασης που περιελάμβανε «ευρεία» πορίσματα τα οποία το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχθεί. «Αυτό θα φαινόταν να είναι ένα τέχνασμα με σκοπό να κάνει το Ισραήλ να μοιάζει σαν η πλευρά που αρνείται μια συμφωνία», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στο μεταξύ με σκηνές χαράς και πυροβολισμούς στον αέρα έγινε δεκτή στη Ράφα, η ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Spontaneous cheers erupt in Gaza on hearing the news that Hamas has told Qatar and Egypt they will accept their ceasefire proposal.



Israel has not formally replied, at this stage ⤵️