Ίλον Μάσκ προειδοποιεί: Η Ευρώπη “πεθαίνει” χωρίς μεγάλες οικογένειες

Με νέα ανάρτηση προχώρησε ο Ίλον Μάσκ στο προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Eπανέφερε το ζήτημα της υπογεννητικότητας στην Ευρώπη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είτε η Ευρώπη θα αρχίσει να έχει μεγάλες οικογένειες, είτε θα συνεχίσει να πεθαίνει». Συνοδεύοντας το μήνυμα με χάρτη που απεικονίζει τους δείκτες γονιμότητας ανά χώρα, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας εκφράζει για ακόμη μία φορά την ανησυχία του για τη δημογραφική πορεία της Δύσης.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98