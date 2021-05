Αδιάκοπο σφυροκόπημα στη Γάζα – Διεθνής κινητοποίηση για κατάπαυση του πυρός

Η μοναδική κλινική που έκανε τεστ για τον νέο κορονοϊό στα παλαιστινιακά εδάφη, είναι μεταξύ των τελευταίων στόχων από μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που τις τελευταίες ώρες στοχοποιεί το “μετρό” των Παλαιστινίων, όπως χαρακτηρίζονται οι σήραγγες κάτω από τη Γάζα. Την ίδια ώρα σειρήνες αεράμυνας ηχούσαν στο βόρειο Ισραήλ ενώ σε παράλληλο μέτωπο, ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο όπου έδρεύει η φλοιρανική Χεζμπολάχ, εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Πυρ με πυροβόλα άνοιξε ως απάντηση ο ισραηλινός στρατός.

Περίπου 40.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί και 2.500 έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας των βομβαρδισμών, ενώ οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βύθισαν τη Λωρίδα της Γάζας στο σκοτάδι σχεδόν ολόκληρη.

Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς που μαζί με τη Τζιχάντ “αναλαμβάνει την ευθύνη” για 3.500 ρουκέτες κατά του Ισραήλ προειδοποιεί το Τελ Αβίβ να «σταματήσει να βάζει στο στόχαστρο αμάχους».

Η «γραμμή» της κυβέρνησής του είναι να «συνεχίσουμε» τα πλήγματα στους «τρομοκράτες», είπε χθες ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενώ είχε μόλις συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Μέσα σε οκτώ ημέρες εχθροπραξιών έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας 212 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 61 παιδιά, ενώ άλλοι 1.400 και πλέον έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Γάζα. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν χάσει τη ζωή τους 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και έχουν τραυματιστεί άλλοι 294 εξαιτίας των ρουκετών.

Επίσκεψη Δένδια σε Ιερουσαλήμ, Ραμάλα, Αμμάν και Κάιρο

Σε μια προσπάθεια η Ελλάδα να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας που θα διευκολύνει τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός , ο Νίκος Δένδιας, είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ΥΠΕΞ στην περιοχή από την έναρξη της κρίσης.

Τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στις Βρυξέλλες αναμένεται να γίνει συζήτηση για τη σύρραξη, τη φονικότερη από το καλοκαίρι του 2014, στη διάρκεια έκτακτου συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει ξανά εκτάκτως – για τέταρτη φορά – κεκλεισμένων των θυρών σήμερα, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αρνούνται κοινό ψήφισμα- έκκληση να «τερματιστεί η βία».

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν υπενθυμίζει στο Ισραήλ ότι αναμένονται εξηγήσεις για την ισοπέδωση 13όροφου συγκροτήματος όπου στεγάζονταν ξένα πρακτορεία , ενώ “χωρίς αποδείξεις” το Ισραήλ χαρακτήρισε αιτιολόγησε το πλήγμα ως στόχο κατά της Χαμάς.

Israel targeted and then destroyed the Al Jazeera office in Gaza. It bombed the building where Al Jazeera and Associated Press journalists worked, after giving them a warning to leave.

Attacking journalists and media organizations is illegal under international law. pic.twitter.com/f18J1HaKcY

— AJ+ (@ajplus) May 18, 2021