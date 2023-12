Γάζα: Η Ισλαμική Τζιχάντ δημοσίευσε βίντεο με δύο ομήρους στη Γάζα

Η στρατιωτική πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ δημοσίευσε την Τρίτη ένα βίντεο με τους Ισραηλινούς ομήρους Gadi Mozes και Elad Katzir, στο οποίο καλούν την ηγεσία του Ισραήλ να δράσει επειγόντως για την απελευθέρωσή τους. Ο Katzir και ο Mozes κρατήθηκαν όμηροι από το Κιμπού Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου. Το νέο βίντεο ήταν το πρώτο σημάδι ζωής από αυτούς.

Μιλώντας φαινομενικά υπό πίεση, οι δύο άνδρες ακούγονται σε ξεχωριστά αποσπάσματα να προειδοποιούν ότι μπορεί να πεθάνουν ανά πάσα στιγμή λόγω των επιθέσεων των IDF στη Γάζα.

Η σύζυγος του Mozes, Efrat, δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου. Η μητέρα του Katzir, Hanna, απήχθη και τελικά απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας απελευθέρωσης, ενώ ο πατέρας του, ο Rami, δολοφονήθηκε.

Ο γιος του Mozez δήλωσε ότι η οικογένεια χάρηκε που είδε το πρώτο σημάδι ζωής μετά την απαγωγή του πατέρα του, αλλά σημείωσε ότι “μοιάζει εντελώς διαφορετικός“.

“Ο μπαμπάς είναι πολύ αδύνατος, φαίνεται ότι είναι εξαντλημένος“, δήλωσε ο Yair Mozes στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet. “Κανονικά χαμογελάει πολύ και είναι σε εγρήγορση, και εδώ βλέπεις σακούλες κάτω από τα μάτια του. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία“.

The Palestinian Islamic Jihad (PIJ) released propaganda video of two more Israeli hostages: Gadi Mozes (79) & Elad Katzir (47) from Kibbutz Nir Oz.



This is terrorist propaganda, less well produced compared to yesterday's #Hamas video. This violates the Geneva Convention which no… pic.twitter.com/ENw21ryqKr