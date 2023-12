Γάζα: Δύο άμαχοι χάνουν τη ζωή τους για κάθε καταζητούμενο της Χαμάς – ΟΗΕ: Δεν υπάρχουν «ασφαλείς ζώνες»

Νέα φάση του πολέμου, με μάχες στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, το Χαν Γιούνες στο νότο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός ενώ ο ΟΗΕ και ο παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έθεσαν εκ νέου το θέμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας. “Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες στη Γάζα” λέει ο ΟΗΕ. Πάνω από 15.900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε η Παλαιστίνια υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 250 υγειονομικοί.

«Εξαιρετικά θετική» χαρακτήρισε εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού την αναλογία να χάνουν τη ζωή τους δύο άμαχοι για κάθε ένοπλο της Χαμάς. Μιλώντας στο CNN ο εκπρόσωπος του IDF Jonathan Conricus είπε ότι «εάν συγκρίνετε με οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση σε αστικό έδαφος μεταξύ ενός στρατού και μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες, θα διαπιστώσετε ότι αυτή η αναλογία είναι εξαιρετικά θετική και ίσως μοναδική στον κόσμο», είπε ο Ισραηλινός αξιωματικός.

Νωρίτερα, η υπουργός δήλωσε ότι 260 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3.200 τραυματίστηκαν στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Reuters μέσα από το νοσοκομείο Νάσερ, ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν 43 πτώματα στο νοσοκομείο αυτό που βρίσκεται στην πόλη Χαν Γιούνες στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Το Ισραήλ αρνήθηκε ότι ζήτησε την εκκένωση των αποθηκών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που βρίσκονται στο Χαν Γιούνες.

Από την κεντρική Γάζα και το Ντιερ αλ-Μπαλάχ ξένα πρακτορεία μετέδωσαν ότι μετά το νέο βομβαρδισμό άνδρες, γυναίκες και παιδιά έσκαβαν τα ερείπια και «αυτή τη φορά, όχι για να βρούν αγαπημένα πρόσωπα, αλλά για τρόφιμα και άλλες απαραίτητες προμήθειες.

Καθώς ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς μπαίνει στην ένατη εβδομάδα του, πληθαίνουν παράλληλα οι αναφορές για λεηλασίες από ανθρώπους που αγωνίζονται να επιβιώσουν.

«Το Ισραήλ είναι η δύναμη κατοχής, πρέπει να δώσει τροφή, φάρμακα, νερό. Μόνο μια κατάπαυση πυρός θα σώσει τα παιδιά στη Γάζα», δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

🚨Israeli army drops 1000s of leaflets telling people in eastern towns in southern Gaza to head to “shelters” in Rafah because “Khan Younis City is a dangerous area of fighting”. Khan Younis houses the largest number of the displaced & wartime HQs of UN & other humanitarian orgs pic.twitter.com/qLMXe4Tmrs