Γαλλία -Υπόθεση Πελικό: «Συγγνώμη» από τη γυναίκα που βίασε ναρκωμένη ζήτησε πατέρας 4 παιδιών

Ενας από τους 50 και πλέον άνδρες που κατηγορούνται ότι βίασαν τη Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο της Αβινιόν, αφού παραδέχτηκε στη διάρκεια της ανάκρισης ότι βίασε τη γυναίκα υπό την καθοδήγηση του συζύγου της.

Ο Λιονέλ Ροντρίγκες συγκαταλέγεται στους λιγοστούς κατηγορούμενους που έχουν παραδεχτεί ότι βίασαν την Πελικό, η ο στη διάρκεια περίπου μιας δεκαετίας ενώ ήταν ναρκωμένη από τον σύζυγό της Ντομινίκ.

Ο Ροντρίγκες, 44 ετών, πατέρας τριών παιδιών, είπε απευθυνόμενος στην 72χρονη Ζιζέλ Πελικό: «Λυπάμαι, φαντάζομαι ότι ζήσατε έναν εφιάλτη και είμαι μέρος αυτού του εφιάλτη. Γνωρίζω ότι η συγγνώμη μου δεν θα αλλάξει αυτό που έγινε αλλά ήθελα να σας το πω».

Ο Ροντρίγκες επανέλαβε ότι δεν είχε πρόθεση να τη βιάσει. «Αν γνώριζα ότι δεν ήταν ενήμερη δεν θα είχα πάει εκεί. Επρεπε να είχα ελέγξει τη συγκατάθεσή της. Δεν της μίλησα, ώστε να εισπράξω την άρνησή της. Αισθάνομαι ένοχος γι’ αυτό που έκανα», κατέθεσε ο Ροντρίγκες.

‘Οπως κατέθεσε, θα έπρεπε να είχε φύγει όταν διαπίστωσε ότι η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της και χαρακτήρισε δειλία εκ μέρους του το ότι δεν είπε τίποτα.

«Ποτέ δεν είπα στον εαυτό μου: Θα βιάσω αυτή τη γυναίκα», αλλά είμαι ένοχος για βιασμό», δήλωσε και επιχείρησε ακόμη να μετατοπίσει μέρος της ευθύνης στον Ντομινίκ Πελικό λέγοντας ότι έκανε ό,τι του είπε ο σύζυγος του θύματος.

Ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος έβρισκε αγνώστους σε ιστοσελίδα και τους καλούσε στο σπίτι του ζευγαριού για να βιάσουν τη σύζυγό του, παραδέχτηκε τη Δευτέρα την ενοχή του ενώπιον του δικαστηρίου λέγοντας: «Είμαι βιαστής, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σε αυτή την αίθουσα».

🇫🇷 Gisèle #Pelicot has to a court recounted the rapes, instigated by her husband, she suffered at the hands of scores of men while heavily sedated.



The victim expressed indignation at the defence's attempts to portray her as an "accomplice" of her husband, Dominique Pelicot pic.twitter.com/qMc8ElocOA