Μακρόν για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα: Έγιναν στοχευμένες ρίψεις από αέρος στην Χαν Γιουνίς

Ενα στρατιωτικό αεροπλανο απογειώθηκε απο τη Τουλούζη,Γαλλία, την Τρίτη με προορισμό την Ιορδανία οπου η Γαλλία έχει αεροπορική βάση. Η επιχειρηση ανθρωπιστικής αεροπορικής βοήθειας για τη Γάζα έγινε σε συντονισμό με την Ιορδανία την Παρασκευή. Οι Ισραηλινοί ειδοποιήθηκαν στην τελευταία φάση το βράδυ της Πέμπτης. Η προετοιμασία για την ανθρωπιστική αποστολή διήρκησε εβδομάδες.

The humanitarian situation in Gaza remains critical. In a difficult context, France and Jordan provided aid by air to the population and to those assisting them. pic.twitter.com/RXQYgPa9Ep