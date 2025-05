Φοιτητική βίζα μέσω ελέγχου λογαριασμών στα μέσα δικτύωσης, το νέο μέτρο της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το Politico

Εκατοντάδες φοιτητές του Χάρβαρντ διαδήλωσαν ενάντια στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με το πανεπιστήμιο, ενώ νέα αναστάτωση προκαλεί δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίοτο Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή να παγώσουν τα νέα ραντεβού για την έκδοση φοιτητικής βίζας που απαιτείται στις ΗΠΑ για σπουδαστές από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Politico, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απαιτεί από όλους τους ξένους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες να υποβάλλονται σε έλεγχο των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο της απόφασης που υπογράφεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο όλες οι πρεσβείες και τα προξενικά τμήματα των ΗΠΑ καλούνται να αναστείλουν προσωρινά τον προγραμματισμό νέων συνεντεύξεων για αιτούντες φοιτητική βίζα.

«Στόχος, είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ κατανοούν τον νόμο, ότι δεν έχουν εγκληματικούς σκοπούς», εξήγησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Εκατοντάδες αλλοδαποί φοιτητές στις ΗΠΑ είδαν να ακυρώνονται οι βίζες τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ άλλοι που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν συλληφθεί και απειληθεί με απέλαση, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται νόμιμα στο αμερικανικό έδαφος.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «θα νικήσει» σε αυτή την αντιπαράθεση, καθώς ανακοίνωσε ότι θα αφαιρεθούν τρία δισεκατομμύρια δολάρια από επιχορηγήσεις από το Χάρβαρντ και θα δοθούν σε επαγγελματικές σχολές.

🚨 TRUMP: Harvard should NOT have 30% foreign students. We have Americans who want to go there and can’t because of it. 🔥 pic.twitter.com/GczBdVXRl0