Φλόριντα: 25χρονος στη θάλασσα επί 35 ώρες – «Σώος» με εγκαύματα, μώλωπες και δαγκώματα

Για σχεδόν δύο ημέρες, ο 25χρονος Τσαρλς Γκρέγκορι «έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή» κάτω από τον ήλιο ενώ στο ημιβυθισμένο σκάφος του, δεχόταν τσιμπήματα μέδουσας και απειλές από καρχαρίες του Ατλαντικού.

US Coast Guard rescues a 25-year-old man more than a day after he went missing off the Florida coast https://t.co/DBJs978Lb9 pic.twitter.com/HktfD5iC6b