Ευρώπη – Πλημμύρες: Λιμνοθάλασσα τεράστιες εκτάσεις στα γαλλογερμανικά σύνορα, στο Βέλγιο, την Ιταλία και την Ολλανδία

Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στα γαλλογερμανικά σύνορα όπου εκατοντάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τελεί η Βόρεια Ιταλία.

Germany‼️

Floods in the German state of Saarland,on the border with France and Luxemburg pic.twitter.com/9OluhZwcXX May 18, 2024

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς το Σάββατο περιόδευσε τις πλημμυρισμένες περιοχές στα νοτιοδυτικά, ενώ οι αρχές στο Σάαρλαντ μιλούσαν για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή σε μισό, αν όχι ολόκληρο αιώνα.

Εκατοντάδες πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ σύμφωνα με την γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία, στην περιοχή έπεσαν 107 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, σε σύγκριση με τα 74 λίτρα της περσινής χρονιάς.

Υπάλληλοι της γερμανικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη υπερβεί τις 3.000 επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι περιοχές Moselle και Bas-Rhin της ανατολικής Γαλλίας που συνορεύουν με τη Γερμανία, θυμίζουν επίσης λιμνοθάλασσα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.



Η στάθμη των υδάτων αυξήθηκε ραγδαία σε τέσσερα γαλλικά διαμερίσματα που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.



🌊 FLOODS In Western France: In the north of the Alsace region, the Lauter river is experiencing a significant flood this Saturday. Images from Lauterbourg. pic.twitter.com/u16EghULZw — vanhoa (@vanhoa2272) May 18, 2024

Πολίτες εγκλωβίστηκαν σε κτίρια και καταστηματάρχες προσπαθούν να περισώσουν τις περιουσίες τους.

Εγκλωβισμένοι οδηγοί διασώθηκαν από πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση.

Πλημμύρες αντιμετωπίζουν και κάτοικοι περιοχών στη Λιέγη του Βελγίου αλλά και στην Ολλανδία.

