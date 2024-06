Eυρωεκλογές 2024: Στις 9 το βράδυ η πρώτη ασφαλής εκτίμηση για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών

Στις 21.00 περίπου ώρα Ελλάδος αναμένονται οι πρώτες εκτιμήσεις και τα μεσάνυχτα τα πρώτα αποτελέσματα, μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews Ειρήνη Ζαρκαδούλα, που βρίσκεται μεταξύ 1000 δημοσιογράφων στο Κέντρο Τύπου στις Βρυξέλλες από όπου θα γίνουν μάλιστα γνωστά και τα αποτελέσματα για τη Γαλλία η οποία θα βρίσκεται εκείνη την ώρα σε εμπάργκο exit poll. Περισσότεροι από 500 εκλογικοί συνδυασμοί και 15.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει τους 720 ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπήσουν την επόμενη πενταετία 450 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Βέλγιο πάντως, τα μέσα ενημέρωσης υpενθυμίζουν στους ψηφοφόρους ότι οι πολίτες που ανεβάζουν φωτογραφίες μέσα από το παραβάν και να δείχνουν τι έχουν ψηφίσει μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόστιμο από 50 μέχρι και 500 ευρώ.

Οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι μετά τις προηγούμενες εκλογές το 2019, λαϊκιστικά ή ακροδεξιά κόμματα ηγούνται πλέον κυβερνήσεων σε τρία έθνη:

Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για κάθε χώρα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εφιστούν την προσοχή στα εξής:

Με 96 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, η Γερμανία προσελκύει τα βλέμματα των εκλογολόγων. Το συντηρητικό CDU/CSU της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται ευρέως να κερδίσει και η μεγαλύτερη μάχη είναι για τη δεύτερη θέση, με τους Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σολτς. Η κυβέρνησή Σολτς είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία στην Ευρώπη, αλλά έχει θέσει επανειλημμένα κόκκινες γραμμές σε ορισμένα όπλα, αξιοποιώντας την αντιπολεμική κληρονομιά του κεντροαριστερού κόμματος SPD.

Η αμφιλεγόμενη Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα δει επίσης να αυξάνεται η υποστήριξη, αν και πολύ λιγότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί νωρίτερα φέτος. Ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος Μαξιμίλιαν Κραχ έχει εμπλακεί σε έρευνα για κινεζική και ρωσική ανάμειξη, ενώ πρόσφατα του απαγορεύτηκε η προεκλογική εκστρατεία μετά από ναζιστικά σχόλια στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό προκάλεσε την αποπομπή του AfD από την οικογένειά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το αντιμεταναστευτικό ακροαριστερό κόμμα Bündnis Sahra Wagenknecht πρόκειται επίσης να εισέλθει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έως και επτά έδρες, καθώς οι αντιμεταναστευτικοί ψηφοφόροι του AfD βρίσκουν νέα πολιτική στέγη στην άκρα αριστερά.

Το ερώτημα για τον πρόεδρο Μακρόν είναι εάν το κόμμα του θα μπορέσει να περιορίσει τη ζημιά διατηρώντας τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Ο Μπαρντελά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την εκστρατεία του για να προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανώς τελευταία προσπάθεια της Λεπέν να γίνει πρόεδρος στην επερχόμενη ψηφοφορία του 2027.

Πονοκέφαλο για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και το φιλελεύθερο κόμμα του Αναγέννηση, θα σημάνει μια ξαφνική άνοδος για τον σοσιαλιστή Ραφαέλ Γκλουκσμάν.



Η Ιταλία, η οποία θα κατέχει 76 από τις 720 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της ισορροπίας δυνάμεων. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα της Μελόνι, η οποία ηγείται την ευρωπαϊκή ομάδα των συντηρητικών, παρουσιάζεται ως καθαρό φαβορί στις δημοσκοπήσεις, ενώ η Λέγκα και το Φόρτσα Ιτάλια στοχεύουν να φτάσουν το 9% έκαστος, δηλαδή παραπάνω από τα ποσοστά του 2022.

Όμως, και στην Ιταλία μεγάλο ερωτηματικό αποτελείται από την αποχή, η οποία αναμένεται πολύ υψηλή και που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της εκλογικής αναμέτρησης. Τα χθεσινά στοιχεία ανέδειξαν προσέλευση στις κάλπες κατώτερη του 15%, ενώ σήμερα το μεσημέρι αυξήθηκε στο 25%.

Με τις δημοσκοπήσεις να υποδηλώνουν ότι το κόμμα των Αδελφών της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι μπορεί να κερδίσει το 27% των ψήφων – από μόλις 6,4% στις εκλογές της ΕΕ του 2019– η πρωθυπουργός της Ιταλίας θα μπορούσε να αποφασίσει για την πολιτική μοίρα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία επιθυμεί την υποστήριξη της Μελόνι για να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία. Την ίδια ώρα, η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν από την ακροδεξιά, ζητά την υποστήριξή της για τη συγχώνευση των ακροδεξιών δυνάμεων ώστε να δημιουργηθεί μια υπερ-ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κυβερνητικός εταίρος της Μελόνι, το ακροδεξιό κόμμα Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος χαμένος της βραδιάς.

