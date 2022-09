Ουκρανία-Energoatom: Η αποστολή στη Ζαπορίζια θα είναι επιτυχημένη αν οδηγήσει σε αποστρατιωτικοποίηση

Η πολυαναμενόμενη επίσκεψη των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στον κατεχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό στη νοτιοανατολική Ουκρανία θα ήταν επιτυχής εάν οδηγούσε στην «αποστρατιωτικοποίηση» της εγκατάστασης, δήλωσε ο επικεφαλής της Energoatom Πέτρο Κότιν σε συνέντευξή του στο Reuters.

Η πρώτη προτεραιότητα της Ουκρανίας ήταν η αποστρατιωτικοποίηση του εργοστασίου και της γύρω περιοχής προκειμένου να αποφευχθεί ένα πυρηνικό ατύχημα, είπε.

Οι ουκρανικές αρχές καταβάλλουν «κάθε δυνατή προσπάθεια» για να θέσουν και πάλι σε λειτουργία τον πέμπτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, μετά τη διακοπή λειτουργίας του λόγω σημερινών βομβαρδισμών, δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δήλωσε ότι «είδε αυτά που χρειαζόταν να δει» κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος εδώ και εβδομάδες βομβαρδίζεται τακτικά.

«Μπορέσαμε, σε λίγες ώρες, να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Είδα τα κυριότερα πράγματα που χρειαζόταν να δω», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που συνόδευαν την αντιπροσωπεία των ειδικών της ΙΑΕΑ σε αυτό το εργοστάσιο που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας «παραμένει» στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της.

«Ο ΙΑΕΑ παραμένει εδώ. Ενημερώστε τον κόσμο ότι ο ΙΑΕΑ μένει στη Ζαπορίζια», δήλωσε ο Γκρόσι έπειτα από μια επιθεώρηση του πυρηνικού σταθμού από ειδικούς του οργανισμού ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό μέσο Ria-Novosti. Ωστόσο δεν διευκρίνισε πόσα μέλη της αποστολής θα παραμείνουν εκεί, ούτε για ποσό χρόνο.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευση στο λογαριασμό του στο Twitter, ο Γκρόσι ανέφερε:

«Ολοκληρώνουμε την πολυαναμενόμενη επίσκεψή μας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Μόλις ολοκλήρωσα μια πρώτη περιήγηση στις βασικές περιοχές που θέλαμε να δούμε σε αυτή την πρώτη προσέγγιση ολόκληρης της εγκατάστασης.

Υπάρχουν «πολλά ακόμη να κάνουμε», δήλωσε ο Γκρόσι και πρόσθεσε:

«Το πιο σημαντικό είναι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την παρουσία του ΔΟΑΕ».

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022