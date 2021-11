Νέα επικοινωνία του Ζοζέπ Μπορέλ με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας Βλαντίμιρ Μακέι

Νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας, Βλαντίμιρ Μακέι, είχε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο τουίτερ, ο κ. Μπορέλ ζήτησε «επείγουσα δράση» για να αποκατασταθεί η ασφάλεια στις περιοχές της Λευκορωσίας που συνορεύουν με την ΕΕ, αλλά και την αντιμετώπιση των «ανθρωπιστικών δεινών» των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί. Ειδικότερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημειώνει:

«Μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών Μακέι σε συνέχεια της συζήτησης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Λευκορωσία. Ζήτησα επείγουσα δράση για την αποκατάσταση της ασφάλειας στις περιοχές της Λευκορωσίας που συνορεύουν με την ΕΕ και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών δεινών των εγκλωβισμένων εκεί».

Spoke to Foreign Minister Makei as a follow up to #FAC discussion on #Belarus.

I called for urgent action to restore security at Belarus border areas with EU and address humanitarian plight of stranded persons there.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2021