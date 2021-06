Ευρωπαϊκή ανησυχία για την μετάλλαξη Δέλτα – Εκκλήσεις στους ανεμβολίαστους

Η επιτάχυνση του ρυθμού των εμβολιασμών παραμένει το μεγάλο στοίχημα καθώς βρισκόμαστε πλέον και αντιμέτωποι με τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έφτασε και στη χώρα μας. Μέσα σε μια εβδομάδα από τα 11 φτάσαμε στα 29 κρούσματα σε Κρήτη, Αττική, Κόρινθο, Αχαΐα και Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για το Ηράκλειο Κρήτης όπου εντοπίστηκαν τα 15 από τα 18 νέα κρούσματα της ινδικής μετάλλαξης. Γεγονός που οδήγησε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη κυβερνητικών στελεχών, με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ και φορείς του νησιού με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση και να επισπευσθεί ο εμβολιασμός των πολιτών.

Έκκληση στους ανεμβολίαστους έκανε από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός:

“Θέλω να επαναλάβω ένα μήνυμα πάρα πολύ απλό το οποίο μετέφερε χθες και ο κορυφαίος επιδημιολόγος Αμερικανός ο κ. Φάουτσι. Είστε εμβολιασμένοι, είστε ασφαλείς. Είστε ανεμβολίαστοι, κινδυνεύετε. Τόσο απλά, τόσο καθαρά», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα αναμένεται να επικρατήσει και στην Ελλάδα όπως και στις άλλες χώρες, γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, λένε οι ειδικοί, ιδίως μετά την κατάργηση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει συνωστισμός.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα περισσότερα τεστ ανά 00.000 κατοίκους, ο δείκτης θετικότητας συνεχίζει να είναι μικρότερος του 1%.

Σε 38.292 τεστ που έγιναν το τελευταίο 24ωρο, καταγράφηκαν 489 νέα κρούσματα, 256 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ 15 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους.

Από τις 28 Ιουνίου αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα, ενώ αυξάνεται στην εστίαση και ο αριθμός ατόμων ανά τραπέζι από 6 σε 10.

Η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες άρουν το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Η ανησυχία όμως που προκαλεί η παρουσία του στελέχους Δέλτα, δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό, προειδοποιούν πολλοί ηγέτες. Κοινή προσέγγιση στις δηλώσεις τους είχαν η Άνγκελα Μέρκελ και ο Εμανουέλ Μακρόν ζητώντας μεγαλύτερο συντονισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Είναι δεδομένο πως είμαστε ανήσυχοι για το στέλεχος Δέλτα. Θα ζητήσω πιο συντονισμένη προσέγγιση, ειδικότερα σε σχέση με τις εισόδους από περιοχές που κυριαρχούν τα στελέχη», τονίζει η Α. Μέρκελ.

«Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση καθώς το περιώνυμο στέλεχος Δέλτα φτάνει και εξαπλώνεται πιο γρήγορα από τα προηγούμενα. Αγγίζει όσους δεν είναι εμβολιασμένοι ή έχουν κάνει μόνο τη μία δόση του εμβολίου», επισημαίνει ο Ε. Μακρόν.

Μέσω twitter και ο Τζο Μπάιντεν προειδοποιεί και ζητά από τον κόσμο να εμβολιαστεί.

«Έτσι έχει η κατάσταση: Το στέλεχος Δέλτα είναι πιο μεταδοτικό, πιο θανατηφόρο και εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τους νεότερους και ανεμβολίαστους πιο ευάλωτους από ποτέ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Here’s the deal: The Delta variant is more contagious, it’s deadlier, and it’s spreading quickly around the world – leaving young, unvaccinated people more vulnerable than ever. Please, get vaccinated if you haven’t already. Let’s head off this strain before it’s too late. pic.twitter.com/9gBeRpvCe8

— President Biden (@POTUS) June 24, 2021