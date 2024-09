Επιχείρηση «Ασπίδες»: Η διάσωση του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου «Sounion» ετοιμάζεται «να αρχίσει»

Η επιχείρηση διάσωσης του δεξαμενόπλοιου υπό ελληνική σημαία, «Sounion», το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στις φλόγες αφότου δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα τον περασμένο μήνα, «ετοιμάζεται να αρχίσει», ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η ναυτική αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το «Sounion», υπό ελληνική σημαία, με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου στις δεξαμενές του, χτυπήθηκε επανειλημμένα την 21η Αυγούστου ανοικτά του λιμένα Χοντάιντα, τον οποίο ελέγχουν οι αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την ενέργεια, αναφέροντας πως το έπληξαν με drones εφόρμησης και πυραύλους.

Το κίνημα ανταρτών έκανε γνωστό κατόπιν πως μέλη του τοποθέτησαν εκρηκτικές ύλες στο σκάφος και τις πυροδότησαν, προκαλώντας πυρκαγιές πάνω στη γέφυρα — προτού εντέλει δώσει «έγκριση» το σκάφος να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή.

Η ρυμούλκηση, που θα χειριστούν ιδιωτικής εταιρείες, «ετοιμάζεται να αρχίσει», ενημέρωσε χθες Δευτέρα η ευρωπαϊκή αποστολή μέσω X.

Η ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη Ασπίδες «θα εγγυηθεί την προστασία των ρυμουλκών που θα αναλάβουν την επιχείρηση διάσωσης και θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή», πρόσθεσε.

Κατά την αποστολή, «συνεχίζουν να καίνε πυρκαγιές στην κύρια γέφυρα του πλοίου», πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει «καμιά ορατή ένδειξη διαρροής» πετρελαίου.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD