Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση των Χούθι στο «Sounion» – Έβαλαν φωτιές στο ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο “φως” της δημοσιότητας από τη στιγμή που το ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο Sounion τυλίγεται στις φλόγες μετά την επίθεση των Χούθι, στις 21 Αυγούστου.

Το βίντεο δημοσίευσαν οι ίδιοι οι Χούθι του Ιράν και δείχνει ότι έβαλαν φωτιά στο εν λόγω τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για τα πρώτα πλάνα από το πλοίο λίγο μετά το χτύπημα που μεταξύ άλλων δημιούργησε μια ανθρωπιστική καταστροφή που για δεκαετίες θα βλάψει το οικοσύστημα στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας σε δηλώσεις του τόνισε ότι επετεύχθη συμφωνία μετά από ιταλική πίεση, βάσει της οποίας η επιχείρηση Ασπίδες θα μπορέσει να συνοδεύσει και να προστατέψει το ελληνικό πετρελαιοφόρο που επλήγη από τους Χούθι ώστε να αποφευχθεί οικολογική καταστροφή.

«Θεωρώ ότι θα πάνε στο Τζιμπουτί, ενώ η Σαουδική Αραβία πρόκειται να προσφέρει, όπως φαίνεται, ένα ρυμουλκό. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και πρόκειται για επιχείρηση με ουσιαστικό περιβαλλοντικό χαρακτήρα, χάρη σε διεθνή συνεργασία, με ισχυρή ιταλική παρουσία», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

#BREAKING: Video released by the #Houthi terrorists of the #Iran's Islamic Regime shows that they set the Greek oiler, SOUNION, on fire in #RedSea. This is how they created a humanitarian catastrophe which for decades will harm ecosystem in the region. pic.twitter.com/sj87BADTFc