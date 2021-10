Επίθεση με μαχαίρι σε βουλευτή των Τόρις – Πολύ κρίσιμη η κατάστασή του

Ο συντηρητικός βουλευτής Σερ Ντέιβιντ Έιμες δέχτηκε επίθεση με πολλές μαχαιριές, ενώ έβλεπε πολίτες της περιφέρειάς του στο γραφείο του στο Leigh. Ο βουλευτής είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και έπρεπε να χειρουργηθεί επί τόπου. Μεταφέρεται αυτή την ώρα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Η αστυνομία του Έσεξ ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης λίγο μετά την επίθεση.

Ο 69χρονος βουλευτής των Τόρις για το Southend West έκανε την τακτική του συνάντηση με τους πολίτες, ακούγοντας τα ζητήματα που τους απασχολούν, στη μεθοδιστική εκκλησία Belfairs, στο Eastwood Road North.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας εισήλθε στην εκκλησία την τελευταία στιγμή, πριν ο βουλευτής μαχαιρωθεί.

A man’s been arrested following an incident in #LeighonSea.

We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.

A man was arrested shortly after & we’re not looking for anyone else.

We’ll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021