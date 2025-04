Επιθέσεις σε φυλακές της Γαλλίας: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με 22 συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Περισσότερες από 20 συλλήψεις έγιναν σήμερα σε όλη τη Γαλλία, στο πλαίσιο των επιθέσεων που έχουν διαπραχθεί από τις 13 Απριλίου εναντίον φυλακών και σωφρονιστικών υπαλλήλων, έγινε γνωστό από πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, επιβεβαιώνοντας σχετική πληροφορία του περιοδικού Paris-Match.

Στο στάδιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εθνικής αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας (PNAT).

Οι συλλήψεις αυτές έγιναν στην περιφέρεια του Παρισιού, στη Μασσαλία (νοτιοανατολικά), τη Λιόν (κεντροανατολικά) και το Μπορντό (νοτιοδυτικά) διευκρινίσθηκε από την πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

ALERTE – Plusieurs prisons sont attaquées dans toute la France ces dernières heures. Les prisons d'Aix-en-Provence, Marseille, Valence, Nîmes, Luynes, Villepinte, et Nanterre ont été victimes d'incendies de véhicules et de portes d'entrée et le centre pénitentiaire de Toulon a… pic.twitter.com/58otShnyBG