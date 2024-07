Επιθέσεις κατά Τούρκων στη βόρεια Συρία, μετά το πογκρόμ κατά Σύρων στην κεντρική Τουρκία

ανταπόκριση από την Τουρκία: Γιάννης Μανδαλίδης

Πολλοί τουρκικοί δημοσιογραφικοί λογαριασμοί στο Χ μεταδίδουν ότι στην περιοχή Αλ Μπαμπ της βόρειας Συρίας έχουν ξεσπάσει ταραχές εναντίον της παρουσίας των τουρκικών δυνάμεων που ελέγχουν την περιοχή από το 2016, και επιτέθηκαν κατά τουρκικών φορτηγών και δύο υποκαταστημάτων των τουρκικών ταχυδρομείων (ΡΤΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες του αντιπολιτευόμενου Halk TV, η Τουρκία έκλεισε τα σύνορα της με τη Συρία.

Syrians living in Turkish – controlled areas are attacking Turkish flags and trucks, cars with Turkish plates following the Kayseri attack and Erdogan’s normalisation rhetoric with Assad.



Many demand the withdrawal of Turkish forces in Northern Syria



