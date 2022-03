Επιφυλακτική ως προς το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας η Λιζ Τρας

Επιφυλακτική ως προς το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δήλωσε η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας και πρόσθεσε ότι πρέπει να σταματήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πάση θυσία.

“Είμαι επιφυλακτική ως προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες ενόσω ο Πούτιν συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρέπει να εφαρμόσει μια εκεχειρία και να αποσύρει τα στρατεύματά του για να ληφθούν σοβαρά υπόψη αυτές οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Πρέπει να σταματήσουμε τον Πούτιν “πάση θυσία”, δήλωσε η Τρας στην τηλεόραση του BBC.

Η Μ. Βρετανία από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας στέλνοντας ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια, όπως φαίνεται και από την ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της βρετανίδας ΥΠΕΞ στο twitter.

Another #UKAid flight carrying medical supplies for Ukraine has taken off today – our ninth so far. 40 pallets from @NHSScotland, including resuscitators and ventilators on their way to people in need.

We continue to do all we can to support Ukraine 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/FwxsezN3HR

— Liz Truss (@trussliz) March 15, 2022