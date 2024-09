Επίδειξη ισχύος από τη Χεζμπολάχ: Αποκάλυψε τις προδιαγραφές των βαρέων πυραύλων Fadi-1 και Fadi-2

Τα στρατιωτικά Μέσα Ενημέρωσης της Χεζμπολάχ δημοσίευσαν λεπτομέρειες για τους πυραύλους “Fadi 1” και “Fadi 2” που χρησιμοποίησε στον βομβαρδισμό της Χάιφα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η Χεζμπολάχ επεσήμανε ότι «τα χαρακτηριστικά του πυραύλου Fadi 1 είναι ότι η εκρηκτική κεφαλή έχει βάρος 83 κιλά, το διαμέτρημα του βλήματος είναι 220 χιλιοστά, το μήκος του είναι 6 μέτρα και η εμβέλεια είναι 70 χιλιόμετρα», εξηγώντας ότι «ο πύραυλος εδάφους-εδάφους είναι τακτικός και χρησιμοποιείται σε βομβαρδισμούς περιοχής».

«Ο πύραυλος χρησιμοποιείται σε εντατικούς βομβαρδισμούς για να προκαλέσει σύγχυση στα αμυντικά συστήματα και μπορεί να εκτοξευθεί από σταθερές ή κινητές συστοιχίες, ενώ χρησιμοποιείται για να διαταράξει τις γραμμές ανεφοδιασμού και τις βάσεις στόχων μακριά από τις πρώτες γραμμές» σημείωσε η Χεζμπολάχ.

Όσον αφορά τον πύραυλο «Fadi 2», εξήγησε ότι «η εκρηκτική κεφαλή έχει βάρος 170 κιλά, το διαμέτρημα του πυραύλου είναι 302 χιλιοστά, το μήκος του είναι 6 μέτρα, το βεληνεκές 100 χιλιόμετρα και ο πύραυλος εδάφους-εδάφους είναι τακτικός και χρησιμοποιείται για βομβαρδισμούς περιοχής».

«Η κεφαλή είναι εξαιρετικά εκρηκτική, γεγονός που την καθιστά αποτελεσματική ενάντια σε οχυρωμένες τοποθεσίες, υποδομές και μεγάλες συγκεντρώσεις εχθρικών δυνάμεων», είπε η Χεζμπολάχ ανακοινώνοντας ότι «ο πύραυλος τέθηκε σε λειτουργία κατά τον πόλεμο του Ιουλίου 2006».

Τα ξημερώματα της Κυριακή η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε τρεις επιχειρήσεις στην πόλη της Χάιφα, με στόχο την ισραηλινή αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ και τα στρατιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα της εταιρείας Rafael, η οποία ειδικεύεται σε ηλεκτρονικά μέσα και εξοπλισμό. Στόχευσαν επίσης πολλά σπίτια στην πόλη.

#Lebanon / #Palestine / #Israel 🇱🇧🇵🇸🇮🇱: #Hezbollah carried out a rocket attack against #IDF Ramat David Airbase and impact reported in the city of #Nazareth.



Notably, the attack appears to be carried out with possible #Syria-made 🇸🇾 302mm 'Khaibar-1' (M-302) artillery rockets. pic.twitter.com/TSQsHOc2lh