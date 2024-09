Ισραήλ: Επίθεση της Χεζμπολάχ με δεκάδες πυραύλους στην αεροπορική βάση Ramat David

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι στόχευσε την ισραηλινή αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ με 100 πυραύλους ως απάντηση στις «επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», ανέφερε η οργάνωση στο κανάλι της στο Telegram.

#Lebanon / #Palestine / #Israel 🇱🇧🇵🇸🇮🇱: #Hezbollah carried out a rocket attack against #IDF Ramat David Airbase and impact reported in the city of #Nazareth.



Notably, the attack appears to be carried out with possible #Syria-made 🇸🇾 302mm ‘Khaibar-1’ (M-302) artillery rockets. pic.twitter.com/TSQsHOc2lh — War Noir (@war_noir) September 21, 2024

Έχουν αναφερθεί διακοπές ρεύματος στην περιοχή Afula.

This is the Iranian Fajr (330 mm) missile that Hezbollah launched in Lebanon, six of them moments ago, for the first time since the beginning of the war against Israel. Here are video clips of the moment 100 rockets were fired towards Upper Galilee and southern Haifa, while… pic.twitter.com/HlcE2zVLrd — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) September 21, 2024

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών τραυματίστηκε πολύ ελαφρά από θραύσματα μετά από αναχαίτιση, σύμφωνα με τους γιατρούς του Ισραήλ, που από την πλευρά του υποστηρίζει ότι στον εναέριο χώρο της πέρασαν περίπου 10 πύραυλοι που αναχαιτίστηκαν.

Ισραήλ: Νέο κύμα επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Εν τω μεταξύ χθες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αφού νωρίτερα είχε ανακοινώσει επιδρομές κατά χιλιάδων εκτοξευτών πυραύλων και άλλων στόχων της ισλαμιστικής οργάνωσης στον νότιο Λίβανο.

«Ο ισραηλινός στρατός πλήττει αυτήν την στιγμή στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο», αναφέρεται στην τελευταία ανακοίνωση του στρατού.

Israeli warplanes launch a series of airstrikes near Litani River in southern Lebanon. pic.twitter.com/zRJ0Lec3uf — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) September 21, 2024

Προηγουμένως, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μετά από στοχευμένη αεροπορική επιδρομή του σε συγκρότημα κατοικιών σκοτώθηκε ο επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, Ιμπραήμ Ακίλ. Το θάνατό του επιβεβαίωσε και η Χεζμπολάχ, που έκανε λόγο για 16 συνολικά νεκρούς μαχητές της, ανάμεσά τους και ο ανώτατος διοικητής της Αχμέτ Γουάχμπι.

Hezbollah’s military chain of command has been almost completely dismantled after a dozen significant terrorists including Ibrahim Aqil were eliminated yesterday.



We will continue operating against any terrorist organization that poses a threat to our civilians on all fronts. pic.twitter.com/F2Ewyx4WdL — Israel Defense Forces (@IDF) September 21, 2024

Τη στιγμή του χτυπήματος, ο Ακίλ και οι (στρατιωτικοί) διοικητές της επίλεκτης ομάδας Ραντουάν της Χεζμπολάχ

είχαν συγκεντρωθεί σε υπόγειο κάτω από πολυκατοικία στην καρδιά της γειτονιάς Νταχίγια της Βηρυτού

κρυμμένοι κάτω από Λιβανέζους πολίτες, τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως ανθρώπινες ασπίδες, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Επικηρυγμένος για 7 εκατομμύρια δολάρια

H αμερικανική κυβέρνηση είχε επικηρύξει για 7 εκατομμύρια δολάρια τον Ακίλ με κατηγορίες για συμμετοχή

στις βομβιστικές επιθέσεις του 1983 στην αμερικανική πρεσβεία και στην (αμερικανική) ναυτική βάση στη Βηρυτό.



Πρόκειται για νέο σκληρό χτύπημα για τη Χεζμπολάx, μετά τη σειρά φονικών εκρήξεων, που αποδίδονται στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, παγιδευμένων συσκευών επικοινωνίας.

«Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι, οι πράξεις μιλούν από μόνες τους», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ήταν η δεύτερη στοχευμένη ισραηλινή επίθεση μέσα σε δυο μήνες στη Βηρυτό. Τον Ιούλιο, ο Φουάντ Σουκρ, επίσης ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης σκοτώθηκε, προκαλώντας απειλές για αντίποινα. Όμως αυτή είναι η πλέον πολύνεκρη του Ισραήλ στο Λίβανο, σε βάθος σχεδόν δύο δεκαετιών.

Ιράν: Ρήγμα με τη Χεζμπολάχ

Να εξοντωθεί ο «καρκίνος» από την Παλαιστίνη, κάλεσε τους μουσουλμάνους ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεί, αναφερόμενος στο Ισραήλ, τη στιγμή που η Χαμάς απειλεί με αντίποινα.

Tο σαουδαραβικό δίκτυο αλ Αραμπίγια μετέδωσε πληροφορίες για σοβαρές τριβές της Χεζμπολάχ με την Τεχεράνη, καθώς 131 Ιρανοί αξιωματικοί και άλλοι σκοτώθηκαν στις τελευταίες επιθέσεις με τους βομβητές ενώ άλλοι 49 τραυματίστηκαν σοβαρά. Η Τεχεράνη έστειλε δική της αποστολή να αναλάβει την έρευνα, λέει το Αλ Αραμπίγια, θεωρώντας ότι ο Νασράλα δεν μπορεί να το χειριστεί ικανοποιητικά.

Κατά τη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, έκανε λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιθέσεις αυτές να αποτελούν εγκλήματα πολέμου.



Για πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία των πολέμων που στέλνει τον Λίβανο πίσω στην λίθινη εποχή, έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου.



Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, επανέλαβε ότι « δεν θα επιτραπεί στον τρόμο της Χεζμπολάχ να υπαγορεύσει το μέλλον του ισραηλινού έθνους».

