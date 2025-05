Eπεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν

Εορταστικό κλίμα επικρατεί στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς χιλιάδες οπαδοί του συλλόγου βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, ωστόσο δεν έλλειψαν και τα επεισόδια καθώς η αστυνομία συγκρούστηκε με ομάδες νεαρών

Παρόλο που η πλειονότητα των οπαδών πανηγύρισε ειρηνικά, η αστυνομία του Παρισιού ανέφερε ότι ξέσπασαν συμπλοκές κοντά στη Λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων και στο γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν, Παρκ ντε Πρενς, το οποίο είχε μετατραπεί σε ζώνη φιλάθλων για την προβολή του αγώνα και στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί 48.000 οπαδοί.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 131 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων 30 που διέρρηξαν ένα κατάστημα υποδημάτων στα Ηλύσια Πεδία.

Σύμφωνα με την αστυνομία ένα μεγάλο πλήθος που δεν παρακολουθούσε τον αγώνα προσπάθησε να περάσει ένα κιγκλίδωμα για να έρθει σε επαφή με τους αστυνομικούς.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν αστυνομικούς με γκλομπ να συγκρούονται με τον κόσμο, κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες οπαδοί.

Πολλές φωτιές άναψαν κοντά στο γήπεδο της γαλλικής πρωτεύουσας και πυροσβεστικές δυνάμεις στάλθηκαν σε πολλά σημεία για να τις αντιμετωπίσουν.

Περίπου 5.400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη την πόλη για τους εορτασμούς μετά τον αγώνα, με τους αστυνομικούς στα Ηλύσια Πεδία να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού για να διατηρήσουν την τάξη. Οι δημοσιογράφοι του AFP είδαν ακόμα την αστυνομία να χρησιμοποιεί αύρα νερού στην Αψίδα του Θριάμβου.

«Οι ταραχοποιοί στα Ηλύσια Πεδία επεδίωκαν να δημιουργήσουν επεισόδια και ήρθαν επανειλημμένα σε επαφή με την αστυνομία πετώντας μολότοφ και αντικείμενα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν κοντά στο Παρκ Ντε Πρενς, δήλωσε η αστυνομία.

Η κυκλοφορία γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου αποκλείστηκε από το μεσημέρι, ενώ η Λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων και οι γύρω δρόμοι έκλεισαν επίσης το βράδυ του Σαββάτου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό προέτρεψε σε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα βίας από την πλευρά της αστυνομίας.

«Οι πραγματικοί οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν απολαμβάνουν τον υπέροχο αγώνα της ομάδας τους. Εν τω μεταξύ, οι βάρβαροι έχουν βγει στους δρόμους του Παρισιού για να διαπράξουν εγκλήματα και να προκαλέσουν την αστυνομία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα φιλοξενήσει τους νικητές παίκτες την Κυριακή για να τους συγχαρεί, όπως ανέφερε το γραφείο του.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα πραγματοποιήσει παρέλαση νίκης στα Ηλύσια Πεδία την Κυριακή, όπου δεκάδες χιλιάδες οπαδοί αναμένεται να συγκεντρωθούν για να δουν τους ήρωες που επιστρέφουν.

Πηγές: Reuters, AFP

