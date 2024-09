Ελον Μασκ για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας: Σχεδόν διπλάσιοι θάνατοι από γεννήσεις

Ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ σχολίασε πρόσφατα την κατάσταση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας μέσω ανάρτησής του, αναφέροντας ότι «σχεδόν διπλάσιοι άνθρωποι πέθαναν από όσα μωρά γεννήθηκαν στην Ελλάδα». Το σχόλιο αυτό αποτελεί απάντηση σε ανάρτηση χρήστη του κοινωνικού δικτύου Χ (πρώην Twitter), ο οποίος επικαλείται δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της Ελλάδας ενδέχεται να μειωθεί έως και κατά 25% μέχρι το 2070, ποσοστό που είναι σχεδόν έξι φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέρχεται στο 4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ανάρτηση, το 2022 η Ελλάδα κατέγραψε λιγότερες από 77.000 γεννήσεις, τις χαμηλότερες των τελευταίων σχεδόν 100 ετών, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τις 140.000. Η οικονομική αστάθεια, οι χαμηλοί μισθοί και η υψηλή ανεργία έχουν οδηγήσει πολλούς νέους Έλληνες στο εξωτερικό, επιδεινώνοντας τη δημογραφική κρίση. Το ποσοστό γονιμότητας στη χώρα είναι πλέον μόλις 1,32 γεννήσεις ανά γυναίκα, γεγονός που εντείνει τη γήρανση του πληθυσμού.

