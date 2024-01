Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο στην Ερυθρά θάλασσα – Δεν υπάρχει Έλληνας στο πλήρωμα

Το ελληνόκτητο πλοίο «ZOGRAFIA» με σημαία Μάλτας χτυπήθηκε από πύραυλο στην Ερυθρά Θάλασσα,και όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τρεις ναυτιλιακές εταιρείες, υπέστη υλικές ζημιές που δεν επηρεάζουν την αξιοπλοΐα. Στο πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου επιβαίνουν 24 μέλη πληρώματος, οι εθνικότητες των οποίων δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλοίο κατευθύνεται στο Σουέζ για να εκτιμηθεί η κατάσταση.

⚡️#BREAKING Dry bulk vessel Zografia hit by missile in red sea area, sustains minor damage according to Reuters pic.twitter.com/TLUzUeSX6X