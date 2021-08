Έκθεση ΟΗΕ: Ο πλανήτης σε κόκκινο συναγερμό λόγω υπερθέρμανσης – Τι είναι αναστρέψιμο

«Οι καμπάνες συναγερμού είναι εκκωφαντικές και τα στοιχεία εφιαλτικά: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών πνίγουν τον πλανήτη και θέτουν δισεκατομμύρια ανθρώπους σε άμεσο κίνδυνο», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες, παρουσιάζοντας την πολυαναμενόμενη διακυβερνητική έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης:

«Οι άνθρωποι θερμαίνουν τον πλανήτη»

“Η ατμόσφαιρα έχει εκτεθεί σε ντoπάρισμα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε τα ακραία φαινόμενα όλο και συχνότερα», επεσήμανε ο Petteri Taalas, Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

«Θα δούμε ακόμη πιο έντονα και πιο συχνά κύματα καύσωνα», δήλωσε ο Δρ Friederike Otto, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από τους συντάκτες της έκθεσης IPCC.

Οι συγγραφείς λένε ότι από το 1970, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια έχουν αυξηθεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο 50 ετών τα τελευταία 2.000 χρόνια.

Αυτή η υπερθέρμανση «επηρεάζει ήδη πολλές ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες σε κάθε περιοχή σε όλο τον κόσμο».

