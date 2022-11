Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Ψάχνουν γυναίκα, ύποπτη για την επίθεση με τους 6 νεκρούς

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 81 τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι στην πολυσύχναστη οδό Ιστικλάλ, στην Κωνσταντινούπολη. Δύο εκ των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι κι ένα βρέφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για βομβιστική επίθεση που προκλήθηκε από δέμα που αφέθηκε στο σημείο. Οι Αρχές μάλιστα ερευνούν το ρόλο μιας γυναίκας, ύψους περίπου 1,65, καθώς έχει απαθανατιστεί να αφήνει κάτι ύποπτο στο σημείο όπου σημειώθηκε νωρίτερα η έκρηξη. Μάλιστα, εντοπίστηκε και ένα δεύτερο ύποπτο δέμα στο Μπέγιογκλου, αλλά εξουδετερώθηκε με πυροκροτητή.

“Μια γυναίκα βομβιστής καμικάζι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη” δήλωσε ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι. “Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες“, πρόσθεσε σε δημοσιογράφους.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για την έκρηξη και διορίστηκαν πέντε εισαγγελείς, ενώ ο Ερντογάν έκανε λόγο, στις πρώτες του δηλώσεις, για “βομβιστική επίθεση” με “άρωμα” τρομοκρατίας και τόνισε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. “Η πρώτη μας αξιολόγηση είναι οτι πρόκειται για τρομοκρατική ενεργεια” τόνισε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, υπήρξαν πυροβολισμοί στην περιοχή Σισχανέ που είναι κοντά στην οδό Ιστικλάλ όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή κατέφυγε στα καταστήματα της περιοχής για να σωθεί. Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρα.

Αξιολογώντας την κατάσταση ο ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας Mesut Hakkı Casin είπε στο “A Haber”: “Είναι σαφές ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση“. Οι φιλοκυβερνητικοί αναλυτές στοχεύουν το ΡΚΚ λέγοντας ότι η οργάνωση, που δέχεται πολλά πλήγματα από τον τουρκικό στρατό, ήθελε να πλήξει το οικονομικό και τουριστικό κέντρο της Τουρκίας. Επίσης να πλήξει την “ανερχόμενη επίδραση της Τουρκίας και του προέδρου Ερντογάν στις διεθνείς εξελίξεις“.

Στην ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου στο Twitter αναφέρθηκε: «Στάλθηκε αίμα στα νοσοκομεία της περιοχής μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αίμα».

Παράλληλα, απαγορεύτηκε η αναμετάδοση ειδήσεων σχετικά με το περιστατικό, ενώ περιορίστηκε η λειτουργία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

⚠️ Confirmed: Live network data show that social media platforms Twitter, Instagram, YouTube and Facebook have been restricted in #Turkey after a deadly explosion in #Taksim, Istanbul; authorities issued a broadcast ban following the incident

📰 Report: https://t.co/Xww9RgoNlu pic.twitter.com/75DMsF5QLi

— NetBlocks (@netblocks) November 13, 2022