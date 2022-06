Η ΕΡΤ στο Κίεβο: Ρωσικό χτύπημα σε πολυκατοικία – Ανασύρθηκε ένας νεκρός, βαριά τραυματισμένο 6χρονο κορίτσι

Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στην περιοχή Σεβτσενκίβσκιι της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο, Κάτια Αντωνιάδη, πρόκειται για το πρώτο ρωσικό χτύπημα στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από τρεις εβδομάδες, σε εννιαώροφη πολυκατοικία. Ανασύρθηκε ένας νεκρός, ένα εξάχρονο κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ενώ σε εξέλιξη είναι προσπάθεια απεγκλωβισμού μιας γυναίκας που είναι πιθανότατα η μητέρα του παιδιού.

“Ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες – αργότερα”, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του. “Διάσωση κατοίκων και απομάκρυνσή τους από δύο κτίρια”, προσθέτει ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

‼️Kyiv#BREAKING:

A fire broke out in two houses in Shevchenkivs’kyi district of Kyiv after arrival,

Residents are being rescued and evacuated.

– Mayor Klitschko. pic.twitter.com/E8zWSFJ0uF

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 26, 2022