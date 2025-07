Τουλάχιστον 50 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Ιράκ

Περίπου 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουτ, στο ανατολικό Ιράκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη. Γυναίκες και παιδιά, συγκαταλέγονται στα θύματα σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο εστιατόριο του κτιρίου των πέντε ορόφων.

