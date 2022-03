Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις: Η πρόταση 5 σημείων της Ουκρανίας

Εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, μη πυρηνικό καθεστώς, πολιτική διαπραγμάτευση για το μέλλον της Κριμαίας και του Ντονμπάς και επικύρωση της συμφωνίας μέσω δημοψηφίσματος πρότεινε η Ουκρανία, στις διαπραγματεύσεις Κιέβου – Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού μεταφέρει πληροφορίες για τις προτάσεις των Ουκρανών.

«Ποια είναι η πρόταση της Ουκρανίας;

1- Οι εγγυητές θα επέμβουν εάν η Ρωσία επιτεθεί μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων. Μπορεί να παρέχουν όπλα ή να επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία

2- Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία γίνεται αδέσμευτο, μη πυρηνικό κράτος, χωρίς ξένες βάσεις αλλά μπορεί να ενταχθεί στην Ε.Ε.

What’s the Ukraine proposal?

1- Guarantors will intervene if Russia attacks after three days of consultations. They may provide arms, or impose a no-fly zone over Ukraine

2- In return, Ukraine becomes non-aligned, non-nuclear state, with no foreign bases but can join EU

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022