Έγραψε ιστορία ο Τζόκοβιτς – Κατέκτησε το τρόπαιο στο Rolland Garros και έφτασε τα 23 grand slam

Στο πάνθεον της ιστορίας πέρασε με τη σπουδαία νίκη που πέτυχε ο 36χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς επικρατώντας με 3-0 σετ (7-6, 6-3, 7-5) του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ στον τελικό του Γαλλικού Όπεν (Roland Garros) φτάνοντας τα 23 τρόπαια σε Major τουρνουά (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open, 3 Roland Garros).

Ο Σέρβος τενίστας κατάφερε κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ έως τώρα άλλος αθλητής στα χρονικά του αθλήματος.

Με τη νίκη του αυτή ο «Νόλε» επέστρεψε στην κορυφή της κατάταξης στο τένις των αντρών γεγονός που όπως επεσήμανε και το τουρνουά του Roland Garros δημιουργεί μια νέα κατηγορία για τους επίδοξους διαδόχους του σπουδαίου αυτού αθλητή.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε για άλλη μία φορά τένις από… άλλο πλανήτη. Ο Κάσπερ Ρουντ παρότι βρέθηκε άξια έως τον τελικό, δεν κατάφερε να προβάλλει σπουδαία αντίσταση. Κάπως έτσι, ο “Νόλε” είναι πλέον ο άνθρωπος με τα περισσότερα “μεγάλα” τουρνουά από κάθε άλλο, στην ιστορία του παγκοσμίου τένις.

Με τη σημερινή του παρουσία στον τελικό, ο «Νολε» έγινε ο 2ος γηραιότερος φιναλίστ στην ιστορία του τουρνουά (από το 1925) σε ηλικία 36 ετών και 20 ημερών (ο Αμερικανός, Μπλι Τίλντεν, σε ηλικία 37 ετών και 4 μηνών είχε φτάσει στον τελικό του Roland Garros το 1930.

Σε μια βραδιά γεμάτη από ρεκόρ, ο Τζόκοβιτς «έσπασε» άλλο ένα. Με τη συμμετοχή του για 34η φορά σε τελικό Grand Slam ισοφάρισε την επίδοση της Κρις Έβερτ (33 έχει η Σερίνα Γουίλιαμς), ενώ στους άνδρες έχει ήδη αφήσει πίσω του τους, Ρότζερ Φέντερερ (31) και Ραφαέλ Ναδάλ (30).

O Ισπανός τενίστας ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Τζόκοβιτς για το σπουδαίο του επίτευγμα. «Πολλά συγχαρητήρια για αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα @DjokerNole. Το 23 είναι ένας αριθμός που μόλις λίγα χρόνια πριν ήταν αδύνατο να σκεφτεί κανείς, και τα κατάφερες», έγραψε στο twitter o Nαδάλ.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻