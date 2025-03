Εγκρίθηκε η Στρατηγική της Ε.Ε. για την πρόληψη και αντίδραση σε αναδυόμενες απειλές και κρίσεις – Ποιες είναι οι 30 βασικές δράσεις

Εγκρίθηκε η πολιτική ασφάλειας δηλαδή η Στρατηγική της Ένωσης για την πρόληψη και αντίδραση σε αναδυόμενες απειλές και κρίσεις. Η στρατηγική περιλαμβάνει 30 βασικές δράσεις, καθώς και την ανάπτυξη μιας «κουλτούρας ετοιμότητας εκ του σχεδιασμού» σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε.

Ανταπόκριση – Βρυξέλλες: Έλενα Αποστολίδου

