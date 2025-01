Έφτασε στην Ουάσινγκτον για την ορκωμοσία του ο Ντόναλντ Τραμπ – «Φρούριο» η πρωτεύουσα των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Ουάσιγκτον σήμερα, Κυριακή τα ξημερώματα ενόψει της ορκωμοσίας του, αύριο, Δευτέρα (20/1) για τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ επιστρέφει ως θριαμβευτής στην Ουάσινγκτον τέσσερα χρόνια αφότου έφυγε από την αμερικάνικη πρωτεύουσα υπό το βάρος της εισβολής των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ κατευθύνθηκε από το Γουέστ Παλμ της Φλόριντα μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους Μπάρον, την κόρη του Ιβάνκα και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, με ένα αεροσκάφος C-32 του αμερικανικού στρατού σε μια πτήση που ονομάστηκε Ειδική Αεροπορική Αποστολή 47 – μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Τραμπ θα γίνει ο 47ος πρόεδρος τη Δευτέρα.

Πρόκειται για μια κίνηση ευγενείας που παραδοσιακά γίνεται από την απερχόμενη κυβέρνηση στην επερχόμενη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διέθεσε κυβερνητικό αεροσκάφος στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πριν από την ορκωμοσία του το 2021, και αντ’ αυτού ο Δημοκρατικός πέταξε στην Ουάσινγκτον με ιδιωτικό ναυλωμένο αεροσκάφος.

Προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες και κατευθύνθηκε σε ιδιωτική εκδήλωση, που περιελάμβανε και επίδειξη πυροτεχνημάτων, στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την Ουάσινγκτον.

Ο μιμητής του Έλβις Πρίσλεϊ Λίο Ντέιτς έκανε καντάδα στον εισερχόμενο πρόεδρο και την πρώτη κυρία πριν από μια δεξίωση για περίπου 500 καλεσμένους και επίδειξη πυροτεχνημάτων. Ένας σύμβουλος ανήρτησε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που δείχνει τον τραγουδιστή να τραγουδάει ενώ οι Τραμπ παρακολουθούσαν.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, έφτασε στην Ουάσινγκτον καθώς οι διοργανωτές της τελετής της Δευτέρας για την ημέρα των εγκαινίων αγωνίζονταν να μεταφέρουν τις περισσότερες από τις υπαίθριες εκδηλώσεις εντός του Καπιτωλίου, συμπεριλαμβανομένης της ορκωμοσίας του προέδρου και του αντιπροέδρου που παραδοσιακά πραγματοποιείται στα σκαλιά του Καπιτωλίου, λόγω των προβλεπόμενων ψυχρών θερμοκρασιών.

Θα είναι η πρώτη φορά από τότε που ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν ορκίστηκε το 1985 για τη δεύτερη θητεία του που η τελετή θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του Καπιτωλίου των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι πήραμε τη σωστή απόφαση», δήλωσε στο NBC. «Ο καιρός φαινόταν πραγματικά άσχημος όσον αφορά το κρύο και νομίζω ότι θα ήταν επικίνδυνο για πολλούς ανθρώπους».

Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον το Σάββατο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολιτικές του Τραμπ.

Το πρόγραμμα της ορκωμοσίας

Την Κυριακή, την παραμονή της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, προτού μεταβεί σε συγκέντρωση στην Capital One Arena στην Ουάσινγκτον. Μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει ιδιωτικό δείπνο.

Την ημέρα της ορκωμοσίας, ο Τραμπ θα ξεκινήσει με την παραδοσιακή προσευχή στην επισκοπική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, προτού μεταβεί στον Λευκό Οίκο για το καθιερωμένο τσάι με τον απερχόμενο πρόεδρο και την πρώτη κυρία.

Στη συνέχεια ο Τραμπ θα κατευθυνθεί στο Καπιτώλιο, όπου η τελετή του έχει μεταφερθεί σε εσωτερικό χώρο, καθώς οι θερμοκρασίες θα πέσουν κατακόρυφα και θα είναι η πιο κρύα ημέρα εγκαινίων των τελευταίων 40 ετών. Δεν είναι απολύτως σαφές πώς θα προσαρμοστεί η τελετή στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, η οποία χωράει μόνο 600 άτομα. Περισσότεροι από 250.000 καλεσμένοι είχαν βγάλει εισιτήριο για να παρακολουθήσουν την ορκωμοσία από όλους τους χώρους του Καπιτωλίου.

Η προγραμματισμένη παραδοσιακή παρέλαση στη Λεωφόρο Πενσιλβάνια έχει μετατραπεί σε εσωτερική εκδήλωση λόγω του κρύου, με τον Τραμπ να σχεδιάζει και πάλι να μιλήσει στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του πριν κατευθυνθεί στον Λευκό Οίκο για μια τελετή υπογραφής στο Οβάλ Γραφείο. Το βράδυ θα ακολουθήσει ένα τρίο λαμπερών χορών, που θα διανθίζονται από μουσικές παραστάσεις.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ είναι δρακόντεια. Η μισή πόλη είναι κλειστή εδώ και ημέρες και θα παραμείνει έτσι έως την Τρίτη. Σιδερένια οδοφράγματα χιλιομέτρων υπάρχουν παντού, κάγκελα, 4000 περισσότεροι αστυνομικοί έχουν έρθει από όλες τις ΗΠΑ, στρατός, εθνική φρουρά. Αυτή είναι η εικόνα στην Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από AP, AFP, Reuters

