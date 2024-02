Economist: Γαλλική υπηρεσία «ξεσκεπάζει» ρωσικό δίκτυο προπαγάνδας σε όλη την Ευρώπη

Σε δημοσίευμά του ο Economist αναφέρει πως γαλλική υπηρεσία ξεσκέπασε φιλορωσικό δίκτυο προπαγάνδας. Μια έκθεση των γαλλικών αρχών περιέγραψε ένα ρωσικό δίκτυο παραπληροφόρησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον 193 ιστότοπους.

Γάλλοι εμπειρογνώμονες αποκάλυψαν ένα ρωσικό δίκτυο παραπληροφόρησης με την ονομασία “Portal Kombat” που διαδίδει προπαγάνδα υπέρ του Κρεμλίνου για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στις δυτικές χώρες.

❝Today we have uncovered a massive disinformation operation using a network of more than 190 fake sites of Russian origin. The operation was detected thanks to @Viginum, a unit created at the instigation of the President of the Republic ⤵️❞ https://t.co/MFucX70K4c