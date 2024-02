Δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Τα μηνύματα της Ελλάδας, της Δύσης και του Κιέβου – Διαδηλώσεις ανά την Ευρώπη

Τα μηνύματα της ελληνικές και διεθνούς διπλωματίας αλλά και Ουκρανών που πλέον ζουν στην Ελλάδα συγκεντρώνονται στο βίντεο που ακολουθεί, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον πρώτο πόλεμο επί ευρωπαϊκού εδάφους από το 1945. Η Αθήνα τιμά τη μνήμη των χιλιάδων νεκρών, επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην στήριξη του δοκιμαζομένου λαού και καταδικάζει τον αναθεωρητισμό. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτηρίζει τον πόλεμο ανοιχτή πληγή στην καρδιά της Ευρώπης και ο Γερμανός Καγκελάριος θέτει ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, Ουκρανή που ζει πλέον στην Ελλάδα δηλώνει ότι της λείπει η πατρίδα της και εξομολογείται ότι ο άνδρας της πέθανε στην Πολωνία ως πρόσφυγας κι εκείνη ακόμη δεν προσκύνησε στον τάφο του. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ αυτών και η ελληνική, αντηχούν διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας.

Νέοι βομβαρδισμοί στη Οδησσό σηματοδοτούν τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ βρίσκεται στην Οδησσό και όπως δήλωσε: «Είναι μία στιγμή συγκίνησης, μπαίνουμε σε μία εμπόλεμη χώρα».

Την ώρα που το Κίεβο προσθέτει άλλους έξι νεκρούς από διάφορες περιοχές της χώρας στη μακρά λίστα των θυμάτων, ο πρόεδρος Ζελένσκι στέλνει μήνυμα νίκης από το αεροδρόμιο Χοστομέλ υποδεχόμενος την πρόεδρο της Κομισιόν και τους πρωθυπουργούς Ιταλίας, Βελγίου και Καναδά.

«Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση, αλλά και απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη της ειρήνης στον κόσμο.Είμαστε δε, ιδιαιτέρως αισιόδοξοι ότι τα επόμενα χρόνια το Δίκαιο της Θάλασσας θα αποτελέσει κοινό τόπο», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με ειδικές αναφορές και στον ελληνισμό της Μαριούπολης, που μετρά θύματα και καταστροφές.



«Ο αναθεωρητισμός είναι μια πραγματική απειλή υπογραμμίζει από το Ηράκλειο ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πεζικού. «Πρέπεινα αντιληφθούμε όλοι τι μεγάλη απειλή, τι υπαρκτή απειλή συνιστά ο αναθεωρητισμός για τον 21ο αιώνα. Πως ισχυρά κράτη προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους σε γειτονικά τους κράτη πέρα από το Διεθνές Δίκαιο» επεσήμανε.



« Υπάρχει η ανάγκη η Ευρώπη να αφυπνιστεί επιτέλους και να καταλάβει επιτέλους σε ποιον κόσμο ζούμε, που η ομπρέλα προστασία της Αμερικής δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και όπου οι εχθροί της Ευρώπης και οι απειλές πολλαπλασιάζονται, επισημαίνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου , Δημήτρης Καιρίδης.



Το ΚΚΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση της ΝΔ, που με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των άλλων ευρωατλαντικών κομμάτων σπρώχνουν τη χώρα στο “σφαγείο” των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

«Πολεμάμε γι’ αυτό ήδη επί 730 μέρες της ζωής μας. Και θα νικήσουμε στην καλύτερη μέρα της ζωής μας. Ευχαριστώ όλους τους μαχητές μας! Ευχαριστώ το λαό μας!», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος έχοντας στο πλευρό του και την πρόεδρο της Κομισιόν.

«Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό σας για όσο χρειαστεί. Με περισσότερη οικονομική βοήθεια, περισσότερα πυρομαχικά, περισσότερη εκπαίδευση για τους στρατιώτες σας, περισσότερα συστήματα αεράμυνας και περισσότερες επενδύσεις στις αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης και της Ουκρανίας», τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Η μάχη σας είναι και δική μας μάχη», είπε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζαστίν Τριντό ενώ η Ιταλίδα ομόλογός του, Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «αυτό το μέρος είναι το σύμβολο της αποτυχίας της Μόσχας».



Στο σημείο όπου προσγειώθηκαν οι δυνάμεις του Πούτιν, τις πρώτες ώρες του πολέμου, στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, λίγο έξω από το Κίεβο, βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ με την Ειρήνη Ζαρκαδούλα: «Ο στόχος ήταν το αεροδρόμιο Αντόνοφ να γίνει το στρατηγείο έτσι ώστε να εισβάλουν στην ουκρανική πρωτεύουσα. Όμως δεν τα κατάφεραν».





Η Βικτώρια, πήρε τα δυο μικρότερα παιδιά της και ήρθε στην Ελλάδα ενώ ο σύζυγος της με τον μεγαλύτερο γιο τους έμειναν πίσω.



Η οικογένεια της Γιούλας, πρόσφυγες πια, εγκαταστάθηκαν στις Σέρρες, περιμένοντας την ημέρα της επιστροφής.



Η Μαρίνα που ήρθε στην Ελλάδα με τον γιο της η Ελλάδα είναι μια χώρα που ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή



Ένα παραδοσιακό ουκρανικό τραγούδι από τα στόματα των προσφύγων ίσως να φτάνει πιο μακριά από τον ήχο των όπλων.

Κρατώντας δυο σημαίες της Ουκρανίας μήκους 20 μέτρων η κάθε μια Ουκρανοί Έλληνες αλλά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος. Στην πλατεία Συντάγματος έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβλήθηκαν δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ενώ προβλήθηκε βίντεο με στιγμιότυπα από τον πόλεμο.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Βερολίνο και την Κολωνία κρατώντας γαλαζοκίτρινες ουκρανικές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Υπερασπισθείτε την Ουκρανία» και «Εξοπλίστε την Ουκρανία Τώρα».

Respect to the people in Berlin who stand up for Ukraine and demonstrate against the Russian regime.#SlavaUkraini pic.twitter.com/XBoGz05Igj