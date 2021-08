Αϊτή: Εκτεταμένες καταστροφές από δύο διαδοχικούς σεισμούς 7,2 Ρίχτερ στα δυτικά του νησιού

Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ η καθεμία, με διαφορά ενός λεπτού, σημειώθηκαν στη δυτική Αϊτή νωρίτερα σήμερα. Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κατέγραψε τον σεισμό στην περιοχή, αναφέροντας ότι ήταν μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Ήδη υπάρχουν αναφορές για μεγάλες καταστροφές στις πόλεις Ζέρεμι και Κάυ. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα ή εγκλωβισμένοι. Ο σεισμός έγινε αισθητός στο σύνολο της χώρας.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, USGS, οι σεισμοί σημειώθηκαν από το ίδιο επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από την πόλη Petit Trou de Nippes, 119 χλμ δυτικά του Port-au-Prince, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι τελικά εξέδωσε σχετική προειδοποίηση για τις επόμενες ώρες.

Ήδη υπάρχουν πολλές αναφορές για κατεστραμμένα κτήρια

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα απο τα social media από τους δρόμους με τα ισοπεδωμένα σπιτια είναι συγκλονιστικές

First images out of #Haiti after a devastating magnitude 7.2 earthquake struck the region this morning.

No tsunami threat for the United States East Coast, Gulf Coast or Caribbean Sea at this time. #earthquake @CBS12 https://t.co/CG1eYSbSrx

