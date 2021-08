Διοικητής του ISIS-K στο CNN: Έχουμε εκτελέσει Ταλιμπάν, δεν εφαρμόζουν σωστά τη Σαρία

Η τρομοκρατική οργάνωση ISIS-K ανέλαβε την ευθύνη για τη φονική βομβιστική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Η ανταποκρίτρια του CNN, Κλάρισα Γουόρντ, μίλησε με έναν εκ των επικεφαλής, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει 600 άνδρες υπό τη διοίκησή του. Είπε ότι οι άνδρες του περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν, πως έχουν εκτελέσει Ταλιμπάν με τσεκούρια και ότι η οργάνωση δημιουργήθηκε διότι οι Ταλιμπάν δεν εφάρμοζαν πιστά το νόμο της Σαρία. Τα όσα δήλωσε πραγματικά σοκάρουν.

Στη συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν δυο εβδομάδες αλλά προβλήθηκε για πρώτη φορά χθες, είπε ότι το ISIS-K στρατολογούσε μέλη από την Ινδία και το Πακιστάν στις τάξεις του, περιμένοντας τις αμερικανικές και τις άλλες ξένες στρατιωτικές δυνάμεις να φύγουν από τη χώρα προτού ξεκινήσουν επιχειρήσεις για περαιτέρω επέκταση.

“Όταν αποχωρήσουν από τη χώρα οι αμερικανικές δυνάμεις και έχουν οι Ταλιμπάν τον έλεγχο, νομίζετε ότι θα είναι πιο εύκολο για εσάς να εξαπλωθείτε;” τον ρωτά η Γουόρντ.



“Ναι, αυτό υπάρχει στα σχέδιά μας. Αυτή τη στιγμή αντί να επιχειρούμε, απλώς στρατολογούμε (νέα μέλη). Αξιοποιούμε την ευκαιρία για στρατολόγηση αλλά μόλις οι ξένες δυνάμεις φύγουν από το Αφγανιστάν, μπορούμε να ξαναρχίσουμε τις επιχειρήσεις μας.”, είπε ο ανώτερος διοικητής υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του CNN ο διοικητής της είχε πει, μόλις λίγες μέρες πριν οι Ταλιμπάν αναλάβουν επίσημα τον έλεγχο της Καμπούλ, ότι το ISIS-K «κρατούσε στάση αναμονής και περίμενε τον κατάλληλο χρόνο για να χτυπήσει».

Όπως σημείωσε η Γουόρντ, αυτές ήταν “λέξεις που αποδείχτηκαν τρομακτικά προφητικές”.

