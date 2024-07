Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή: Η μείωση του κόστους των Αγώνων είναι κομβική για τη βιωσιμότητά τους

Εδώ και δεκαετίες, η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του κόσμου βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης διαμάχης, αφού από πολλούς θεωρείται υπεύθυνη για την εξάντληση πολύτιμων δημόσιων πόρων, ενώ αφήνει πίσω της μετά το πέρας των Αγώνων χώρους περιορισμένης χρησιμότητας, προσφέροντας ελάχιστα οφέλη στους μόνιμους κατοίκους, όμως μια μεγάλη αναστάτωση της καθημερινότητάς τους, καθώς και αυστηρή παρεμβατική επιτήρηση στις ζωές τους.

«Το στοίχημα πλέον δεν είναι για μια πόλη ή περιοχή να προσαρμοστεί στους Αγώνες, αλλά για τους Αγώνες να προσαρμοστούν σε αυτήν την πόλη ή περιοχή», συνόψισε το σκεπτικό που θέλει να ακολουθήσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ο Κριστόφ Ντουμπί, εκτελεστικός διευθυντής των Ολυμπιακών Αγώνων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico.

Olympic Games Executive Director Christophe Dubi explains how the Olympic Games @Paris2024 are fully aligned with the #OlympicAgenda reforms.



With less than 50 days to go, the Organising Committee told the IOC Executive Board today: "We're ready". pic.twitter.com/lN1pF2iGsJ