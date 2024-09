Δεύτερη απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ – Πώς επηρεάζεται το προεκλογικό σκηνικό

Μόλις επτά εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, ο Τραμπ γίνεται και πάλι στόχος μιας επίθεσης και πέρα από την πολιτική ερμηνεία και εκμετάλλευση του γεγονότος είναι αναντίρρητη η διαπίστωση ότι μετά από δεκαετίες χωρίς απόπειρα δολοφονίας κατά υψηλόβαθμου στελέχους της εκτελεστικής εξουσίας, πλέον όσοι θέτουν υποψηφιότητα για το ανώτατο δημοκρατικό αξίωμα, δυνητικά βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

🚨#BREAKING: The suspect in the second assassination attempt on President Trump is known as Ryan Wesley Routh pic.twitter.com/LOoePW6Lp6