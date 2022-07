Δανία: Πολλοί νεκροί από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη – Συνελήφθη 22χρονος ύποπτος (video)

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s στην Κοπεγχάγη την Κυριακή, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης. Ο ύποπτος που έχει συλληφθεί είναι 22χρονος Δανός. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι του ενός, είπε ο αστυνομικός διευθυντής Σόρεν Τόμασεν. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

«Πολύ σοβαρό» χαρακτήρισε το συμβάν με τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s η δήμαρχος της Κοπεγχάγης Σόφι Χ. Άντερσεν. «Δεν ξέρουμε ακόμη με ακρίβεια πόσοι τραυματίστηκαν ή πέθαναν, όμως είναι πολύ σοβαρό», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter. Η δήμαρχος είπε ότι συγκροτήθηκε ένα κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων.

Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, περίπου 100 άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Γύρω στις 19.30 (20.30 ώρα Ελλάδας) οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο είχαν αποκλειστεί και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω. Πάνοπλοι αστυνομικοί εμπόδιζαν τους περιοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η Έμιλι Γιέπεσεν και η Άστριντ Κόφεντ Γιόργκεσεν, 20 ετών και οι δύο, βρίσκονταν μέσα στο Field’s όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. «Δεν καταλάβαινες τι συνέβαινε. Ξαφνικά επικράτησε χάος. Είχαμε καθίσει για να φάμε και ξαφνικά είδαμε ανθρώπους να τρέχουν. Αρχικά σκεφτήκαμε, γιατί τρέχουν αυτοί; Και μετά ακούσαμε τους πυροβολισμούς», είπε η Γιέπεσεν.

«Όλοι όσοι βρίσκομασταν στο εστιατόριο στριμωχτήκαμε στην κουζίνα και μετά ακούσαμε τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς», είπε η φίλη της.

Το εμπορικό κέντρο Field’s, στη συνοικία Άμαγκερ, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Λειτουργεί από το 2004 και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στη Δανία.

There is a shooting in Field’s. Near Royal Arena where Harry Styles was going to have a concert in 1.5 hours. #Copenhagen #fields #royalarena pic.twitter.com/zNF9pOGFRB

— Steve Pedersen Hinrup (@HinrupSteve) July 3, 2022