Copernicus: Χρονιά ρεκόρ για τη ζέστη το 2023 – Αυξήθηκε η θερμοκρασία 1,48 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τη προβιομηχανική εποχή

Οι συνεχείς καύσωνες σε πολλά μέρη του κόσμου που ήταν το χαρακτηριστικό γνώριμα του κλίματος το 2023 επιβεβαιώθηκαν και από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, η οποία κατέγραψε τη χρονιά αυτή ως 1,48 βαθμό Κελσίου πιο ζεστή σε σχέση με το κλίμα της προβιομηχανικής εποχής. Γεγονός που αποδεικνύει ότι βιώσαμε πέρυσι το πιο ζεστό έτος στην ιστορία του πλανήτη.

«Το 2023 καταγράφηκε παγκόσμια μέση θερμοκρασία 14,98 βαθμών Κελσίου, δηλαδή 0,17 βαθμό Κελσίου πάνω από το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ του 2016», ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο, τα δεδομένα του οποίου χρονολογούνται από το 1850. Οι θερμοκρασίες αυτές «υπερβαίνουν πιθανόν εκείνες όλων των περιόδων εδώ και τουλάχιστον 100.000 χρόνια», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της υπηρεσίας της Copernicus για την κλιματική αλλαγή (C3S).

Εξάλλου οι μέσες θερμοκρασίες της επιφάνειας των ωκεανών κατά το 2023 «διατηρήθηκαν σε υψηλό και ασυνήθιστο επίπεδο, φθάνοντας εποχικά επίπεδα ρεκόρ από τον Απρίλιο ως το Δεκέμβριο», τροφοδοτούμενα από την επιστροφή του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, πρόσθεσε η Copernicus.

🚨In 2023, Earth shattered global heat records & was 1.48 degrees Celsius (2.66 degrees F) above pre-industrial times—barely below the 1.5-degrees limit to avoid the most severe warming effects.



Jan 2024 is on track to be so warm that for the 1st time an annual period may exceed… pic.twitter.com/jbhsO7Msrz