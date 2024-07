CNΝ: ΗΠΑ και Γερμανία απέτρεψαν ρωσική συνωμοσία – «Στόχος ήταν ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων που εξοπλίζει την Ουκρανία»

Οι ΗΠΑ και η Γερμανία απέτρεψαν ρωσική συνωμοσία για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της γερμανικής εταιρείας όπλων Rheinmetall, που παράγει βλήματα πυροβολικού και στρατιωτικά οχήματα για την Ουκρανία.

Το σχέδιο δολοφονίας του διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεγκερ ήταν ένα σε σειρά σχεδίων της ρωσικής κυβέρνησης για τη δολοφονία στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη που υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας, σύμφωνα με το CNN.

