Γάζα – Λ. Οίκος: «Τραγικό λάθος» ο θάνατος ομήρων από ισραηλινά πυρά – Μήνες πολέμου αλλά με χαμηλότερης έντασης επιχειρήσεις

«Συμφωνούμε με τους Ισραηλινούς ότι αυτή η σύγκρουση εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα μπορεί να κρατήσει μήνες», είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι «υπάρχει συναίνεση για μετάβαση σε επιχειρήσεις χαμηλότερης έντασης», στον απόηχο της δήλωσης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι « οι Ισραηλινοί πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς να σώζουν ζωές αμάχων, χωρίς να σταματήσουν να κυνηγούν τη Χαμάς».

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι χαρακτήρισε «τραγικό λάθος» τον θάνατο των τριών ομήρων που χτυπήθηκαν από φίλια πυρά. «Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα από αυτό το συμβάν», πρόσθεσε.

Την οδύνη του για τους τρεις ομήρους που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά εξέφρασε, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ο ισραηλινός στρατός. ανακοίνωσε ότι τρεις όμηροι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μάχης με τη Χαμάς στη Shejaiya. «Ο IDF κατά λάθος αναγνώρισε τρεις Ισραηλινούς ομήρους ως απειλή και τα στρατεύματα πυροβόλησαν προς το μέρος τους και σκοτώθηκαν», σύμφωνα με ανακοινωθέν. Τα θύματα είναι ο Γιοτάμ Χαΐμ, ένας ντράμερ χέβι μέταλ συγκροτήματος, 28 ετών, ο Σάμερ αλ Ταλάλκα, βεδουίνος, 25 ετών και ο Αλόν Λούλου Σάμριζ, 26 ετών. Οι δύο πρώτοι είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Αμ και ο τρίτος από το κιμπούτς Κφαρ Αζά στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο στρατός.

«Πρόκειται για βάσταχτη τραγωδία. Σκύβω το κεφάλι

με βαθιά θλίψη και θρηνώ για τον χαμό τριών αγαπημένων μας γιων που απήχθησαν,», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Έτσι, έφτασαν τους 22 οι όμηροι των οποίων έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος. Από τους περίπου 250 ανθρώπους που απήχθησαν από τη Χαμάς και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας οι 110 απελευθερώθηκαν και άλλοι 129 παραμένουν αιχμάλωτοι, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη τους.

Οι στοχευμένες επιθέσεις κατά της ηγεσίας της Χαμάς και το ζήτημα των ομήρων κυριάρχησαν στις συζητήσεις του Αμερικανού συμβoύλου Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ.



«Η διάκριση ανάμεσα σε αθώους Παλαιστίνιους από τη μία πλευρά και στη Χαμάς από την άλλη δεν είναι μόνο ένα ηθικό ζήτημα, αλλά και στρατηγικό ζήτημα για το Ισραήλ», είπε ο Τζέικ Σάλιβαν και αναφερόμενος στην επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς το θέμα της διακυβέρνησης της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Φωτογραφίες της εφημερίδας New York Times υποδεικνύουν πως ο στρατός χτυπά ακόμα και νεκροταφεία. Κάποια από αυτά μάλιστα στην Σατζϊγια και τη Μπέιτ Χανούν φαίνεται να τα χρησιμοποιεί ως προσωρινές στρατιωτικές βάσεις.



Σύμφωνα με μαρτυρίες ωστόσο, οι χερσαίες δυνάμεις συναντούν σκληρή αντίσταση από τους μαχητές της Χαμάς με τις μάχες να είναι σκληρές σε πολλά σημεία του βορρά.

Israeli forces have damaged or destroyed at least six cemeteries in the Gaza Strip, satellite imagery and video shows. The laws of armed conflict consider the intentional destruction of religious sites without military necessity a possible war crime. https://t.co/JmrYQTLUW4

Eικονολήπτης του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε το αραβικό κανάλι.

Ο Σαμίρ Αμπού Ντάκα τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον συνάδελφό του ενώ κάλυπταν τον βομβαρδισμό ενός σχολείου.

Israel killed Al Jazeera Samer Abu Daqqa while he was inside a school for refugees.



For 6 hours, Israeli forces prevented ambulances from reaching him, condemning him to bleed to death.



How many more journalists must Israel kill in Gaza before Western leaders say enough? pic.twitter.com/8566fHq8YW