Αυστραλία: Νέα αιματηρή επίθεση με μαχαίρι – Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση

Ένας επίσκοπος και αρκετοί πιστοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα σε εκκλησία στο Σίδνεϊ και ενώ μεταδιδόταν η λειτουργία απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι στο you tube.

🚨JUST IN! Bishop Mari Mari Emmanuel of the Assyrian Church in Australia has just been attacked by an armed assailant during a church service in Western Sydney.



Shocking. pic.twitter.com/SUSGRO6ofi